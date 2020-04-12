5 نصائح لتتجنب طبيب الاسنان خلال العزل

2020/04/12 | 06:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذّرت السلطات الصحية في العديد من دول العالم من زيارة طبيب الأسنان لتجنب التقاط العدوى بفيروس كورونا.ومع هذه التحذيرات، تبرز أهمية العناية بالأسنان في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى.لذلك نقدم مجموعة من النصائح التي تبقيك بعيداً عن طبيب الأسنان، بحسب صحيفة ستاندرد البريطانية: 1- تنظيف الأسنان مرتين […]

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