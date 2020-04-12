2020/04/12 | 06:41 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة ..
كشفت دراسة صينية أن المصابين بفيروس كورونا يمكن أن ينشروا العدوى على بعد 13 قدماً أو ما يساوى حوالى 4 متر، وهذا يخالف قواعد التباعد الاجتماعي التي توصى بالبعد عن الأشخاص مسافة حوالى 2 متر فقط.
وبحسب ما نشرت جريدة دايلي ميل البريطانية، قام العلماء الصينيون بفحص عينات من الأسطح والهواء من كل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة صينية : كورونا ينتقل من المرضى على بعد حوالى 4 متر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت دراسة صينية أن المصابين بفيروس كورونا يمكن أن ينشروا العدوى على بعد 13 قدماً أو ما يساوى حوالى 4 متر، وهذا يخالف قواعد التباعد الاجتماعي التي توصى بالبعد عن الأشخاص مسافة حوالى 2 متر فقط.
وبحسب ما نشرت جريدة دايلي ميل البريطانية، قام العلماء الصينيون بفحص عينات من الأسطح والهواء من كل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة صينية : كورونا ينتقل من المرضى على بعد حوالى 4 متر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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