دراسة صينية : كورونا ينتقل من المرضى على بعد حوالى 4 متر

2020/04/12 | 06:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشفت دراسة صينية أن المصابين بفيروس كورونا يمكن أن ينشروا العدوى على بعد 13 قدماً أو ما يساوى حوالى 4 متر، وهذا يخالف قواعد التباعد الاجتماعي التي توصى بالبعد عن الأشخاص مسافة حوالى 2 متر فقط.وبحسب ما نشرت جريدة دايلي ميل البريطانية، قام العلماء الصينيون بفحص عينات من الأسطح والهواء من كل […]

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