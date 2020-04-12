شفاء سبعة مصابين بفيروس كورونا في كربلاء

2020/04/12 | 07:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة في العراق، عن شفاء سبعة مصابين بفيروس كورونا.

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