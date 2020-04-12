وفاة بطلة فيلم جيمس بوند

2020/04/12 | 07:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توفيت الممثلة البريطانية، أونور بلاكمان، عن عمر ناهز 94 عاماً.الفنانة اشتهرت بدور “بوسي غالور” في سلسلة الأفلام البوليسية “جيمس بوند”، واستمر مشوارها الفني على مدى ثمانية عقود.وأكدت عائلة الراحلة أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية ولا علاقة لها بفيروس كورونا المستجد، ووصفتها بأنها “أم وجدة محبة” تمتلك “مزيجاً استثنائياً من الجمال […]

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