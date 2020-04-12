2020/04/12 | 07:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعتزم الحكومة الاتحادية تقييد اقليم كوردستان باتفاق منظمة اوبك في تخفيض انتاج النفط الخام.

واشار المستشار في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاحد الى ما اسماه "اهمية ان تقوم وزارة النفط بتقييد الاقليم في الانتاج، لكون هذه القضية داخلية وليست لها علاقة بأوبك".

واردف بالقول ان "سياسات يتم توحيدها، وبالتالي فإن عدم الالتزام باتفاق (اوبك) سيمثل خطورة كبيرة على العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تعتزم تقييد اقليم كوردستان بإتفاق أوبك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تعتزم تقييد اقليم كوردستان بإتفاق أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).