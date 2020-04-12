الرئيس الألماني: وباء كورونا “ليس حربا” بل “اختبار لإنسانيتنا”

2020/04/12 | 07:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد الرئيس الألماني، أن “وباء كوفيد-19 ليس حربا بل هو اختبار لإنسانيتنا، مخالفا بذلك موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.وقال فرانك فالتر شتاينماير في كلمة تلفزيونية نادرة: “لا، هذا الوباء العالمي ليس حربا.الأمم لا تقف بوجه أمم أخرى، والجنود لا يواجهون جنودا أخرين.إنه اختبار لإنسانيتنا”.وأضاف متوجها إلى الألمان أن أزمة انتشار فيروس […]

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