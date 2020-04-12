ممثل حكومة كوردستان في طهران ينفي دخول

2020/04/12 | 08:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى ممثل حكومة اقليم كوردستان في ايران ناظم الدباع يوم الاحد دخول المعارض الكوردي للنظام في طهران مصطفى سليمي اراضي الاقليم.

والدباغ في تصريح صحفي اليوم، ان "تلك الانباء بعيدة عن الحقيقة وهذا الشخص لم يدخل اراضي الاقليم بأي شكل من الاشكال"، مردفا بالقول ان الهدف من هذه الانباء غير الصحيحة التقليل من اعتبار اقليم كوردستان.

واضاف انه من الضروري احالة اولئك الذي يروجون للشائعات بلا مستند الى القضاء.

ونفت حكومة اقليم كوردستان امس السبت علمها بتسليم المعارض الكوردي الايراني مصطفى سليمي لايران.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان ورد لشفق نيوز، ان حكومة الاقليم غير مطلعة على هذا الموضوع وان حصل هذا فانه من دون علمها.

واشار المتحدث باسم الحكومة الى ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني امر بالتحقيق في الموضوع وتشكيل لجنة لهذا الغرض.

ووفق ما تم تداوله فإن سليمي كان معارضا للنظام في ايران وكان محكوما بالسجن لمدة 17 سنة قبل أن يتمكن من الفرار والتوجه بعدها إلى قضاء بينجوين في السليمانية، وسلمته الاسايش هناك مرة اخرى لايران وقد اعدمته سلطات بلاده يوم السبت.

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