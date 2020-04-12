2020/04/12 | 08:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون بريطانيون أن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون تتحسن بشكل كبير حيث يخضع للعلاج في مستشفى إثر إصابته بكوفيد-19.ويقضي الزعيم المحافظ البالغ من العمر 55 عاما، يومه الثاني خارج قسم العناية المشددة في مستشفى سانت توماس في لندن، حيث يمشي بضعة خطوات كل فينة وأخرى، بحسب داونينغ ستريت.وأفادت ناطقة باسم داونينغ ستريت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون يتحسن ويمتع بمعنويات عالية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون يتحسن ويمتع بمعنويات عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).