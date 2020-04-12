حكمت_الحاج - حكمت الحاج - بينَ حُلمٍ ومصيرٍ: خلخلةٌ وتنوعٌ في المشهد الشعريّ العربيّ

2020/04/12 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج يقول الشاعر الانكلوأمريكي "ت.س.أليوت"، إنه على الناقد حين يبرّر وجوده أن يعمل ويسعى لضبط نفسه من أية أهواء قد نتعرض لها كلنا كبشر، وأن يحل خلافاته مع أكبر عدد ممكن من زملائه حتى يصلوا في البحث المشترك إلى الحكم العادل الصحيح.لقد كانت مسيرة الشعر العربي منذ عصر الجاهلية، تمشي كقافلة وئيدة، وبين الفينة والأخرى، يتخلف البعض ويتساقط البعض ويخرج عن خط السير البعض الآخر، ولكن القافلة كانت تسير، وك......

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