عباس_علي_العلي - عباس علي العلي - رواية (حساء الوطواط) ح11

2020/04/12 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي حضر صلاح سريعا إلى ردهة الطوارئ في المستشفى دون حتى يسأل عما يدور فلقد أدرك تماما أن ميمي بحاجة لمن يقف معها أو يسأل عنها، الوضع جيد وتحت السيطرة ولا يوجد ما يشير إلى إصابتها بوباء كرورنا، أنه فقط تهيج وحساسية في الجهاز التنفسي نتيجة أستنشاقها لغازات مهيجة أضرت بها وسريعا ما ستعود لحالتها الطبيعية، فقط هي بحاجة إلى ساعة أو ساعتين تحت جهاز التنفس، هكذا هو كل ما أخبرته الطبيبة المعالجة في الردهة، حا......

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