بريطانيا تخصص 200 مليون إسترليني لمكافحة كورونا

2020/04/12 | 08:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنها تعهدت بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني لمنظمة الصحة العالمية والجمعيات الخيرية للمساعدة بإبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول المعرضة للخطر.

وقالت إن تعهدها بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار) يساعد في إبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول المعرضة للخطر، ومنع حدوث موجة ثانية من الإصابات.

وأوضحت وزيرة المساعدات البريطانية، آن ماري تريفيليان، أن دعم الدول الأكثر فقرا الآن، سيساعد في منع عودة فيروس كورونا إلى بريطانيا في موجة ثانية بعد تجاوزها الموجة الحالية.

وسجلت بريطانيا حتى الآن نحو 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى رقم في العالم.

وتفيد التقارير بأن أكثر من 1.6 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، وتجاوز عدد الوفيات 102 ألف شخص، وفقا لإحصاءات "رويترز".

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