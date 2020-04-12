«أوبك» وأسواق النفط تهددان العراق ماليا

2020/04/12 | 08:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميحذر العراق، أمس السبت، من مخاطر تواجه قرارات الاوبك الاخيرة بخفض الانتاج النفطي في مقدمتها عدم التزام دول خارج اوبك بالخفض واستمرار تفشي وباء كورونا، فيما سيخفض العراق انتاجه بنسبة 18% بما يعادل 849 الف برميل يوميا.واشار نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي ثامر الغضبان الى ان الطلب على النفط سيشهد تراجعاً كبيراً خلال هذه السنة بالدرجة الأساس بسبب تفشي وباء كورونا وتعطل معظم حركة الاقتصاد، منوهاً بأن انتعاش الاسواق النفطية مرهون بمدى ومتى تنجح الجهود في احتواء والقضاء على هذا الفيروس.وشدد الغضبان في تصريحات صحفية على أن المخاطر التي ترافق هذا الاتفاق تتلخص في أن التخفيض يقتصر فقط على دول (أوبك) و(أوبك+) التي اقدمت على هذا الاجراء وهي فقط من تلتزم به ولا يلتزم الآخرون به وعليه سيستفيد النفط الصخري وغيره من هذا الاجراء.واوضح انه لذلك فإن هذا الحل سوف لا يكون مستداماً وإن الخطر الآخر يتمثل في استمرار تفشي وباء كورونا في الدول الصناعية وغيرها وعدم انحساره فيها والذي من شأنه أن يطيل مدى الأزمة.وكشف الوزير عن أبرز تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه الاجتماع الطارئ لـ «أوبك+» ودول منظمة «أوبك» المنتجة للنفط والدول المتحالفة معها الخميس الماضي، موضحا انه تضمن تخفيضاً للإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يومياً ابتداءً من 1 أيار المقبل لمدة شهرين يليه تخفيض بواقع 8 ملايين برمياً يومياً لمدة ستة أشهر ثم تخفيض ثالث طيلة سنة 2021 والأشهر الأربعة الأولى لسنة 2022 بواقع 6 ملايين برميل.واكد أن نجاح الاتفاق الذي يهدف لإعادة التوازن والتوافق لأسواق النفط العالمية يكمن في مدى تعاون الدول المنتجة من خارج أوبك وأوبك+ في الحفاظ على استقرار الأسواق كما أن انتعاش الأسواق مرهون أيضاً بمدى السيطرة والقضاء على وباء كورونا.ونوه الغضبان الى أن الدول المنتجة لجأت الى هذا الاتفاق على التخفيض لضمان حدوث استقرار في السوق وخفض الخزين الكبير لدى معظم الدول، الذي وصل الى كميات كبيرة جداً.واضاف وزير النفط أن المجتمعين اتفقوا أن يكون المقياس لتخفيض النفوط حسب حصص الأعضاء لإنتاج الشهر العاشر من عام 2018 وبموجب هذا الشهر يحتسب التخفيض موضحاً أن “تخفيض العشرة ملايين برميل من انتاج (أوبك+) سيشكل بحدود 23 بالمئة من الكميات وعليه ستلتزم جميع الدول بهذا التخفيض.وأشار وزير النفط الى أن الآمال معقودة أيضا على عدد من الدول خارج (أوبك) و(أوبك+) ومنها أميركا وكندا والبرازيل والنرويج وغيرها من الدول لخفض في انتاجها بمقدار خمسة ملايين برميل يومياً فإن حدث ذلك فإن إجمالي التخفيض سيكون 15 مليون برميل يومياً والذي من شأنه أن يحدث استقرارا وتوازنا في الاسواق العالمية.وبحسب التخفيضات التي اقرها اجتماع أوبك، فان حصة العراق من التخفيض ستصبح 1.061 مليون برميل يوميا بدءا من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية العام 2020 حيث ستخفض النسبة إلى 18٪ وستصبح حصة العراق من التخفيض 849 الف برميل يوميا.يذكر أن العراق كان مطالبا بتخفيض 191 الف برميل خلال اتفاق أوبك + الذي استمر اكثر من ثلاثة أعوام، وكانت نسبة العراق 80٪.وقالت مصادر مطلعة في القطاع النفطي العراقي إن وزارة النفط تحتاج إلى مفاتحة الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لتخفيض الإنتاج وقد يكون هذا بشروط.ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة نتيجة اعتماده على النفط الذي هبطت أسعاره بسبب الحرب السعرية التي جرت بين السعودية وروسيا لذلك فانه سيخفض صادراته من 3.7 مليون برميل خلال الشهر الحالي إلى 2.6 مليون برميل يوميا.وكانت أسعار النفط قد انهارت إلى مستويات هي الأدنى منذ عقدين بسبب تراجع الطلب الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي جراء الخلافات السعودية الروسية حول الانتاج وتفشي وباء كورونا.وكشفت وزارة النفط في الاول من الشهر عن انهيار واردات البلاد من نفطها المصدر الى الخارج الى النصف وبيعه بمعدل 28 دولارا للبرميل الواحد في انخفاض هو الأدنى منذ سنوات ما يشكل عبئاً جديداً على البلاد التي تعتمد عليه بمواردها بنسبة 90 في وقت تكافح فيه لتجنب اثار وباء كورونا.وقالت الوزارة ان مجموع الصادرات المتحققة لشهر آذار الماضي من النفط الخام قد بلغت (105) ملايين و(102) الف و(927) برميلاً بايرادات بلغت مليارين و(988) مليونا و(711) الف دولار، فيما كانت في الشهر الذي سبقه شباط فبراير الماضي (98 ) مليون (347) الف و( 884 ) برميلا ..بايرادات بلغت اكثر من (5) مليارات و(52) مليونا و(528 ) الف دولار بمعدل سعر البرميل الواحد قدره ( 51.374) دولارا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («أوبك» وأسواق النفط تهددان العراق ماليا) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («أوبك» وأسواق النفط تهددان العراق ماليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).