محافظ البصرة يوجه بإغلاق قضاء المدينة بشكل كامل

2020/04/12 | 08:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيوجه محافظ البصرة أسعد العيداني بغلق كامل لقضاء المُديّنة الواقع شمال المحافظة بعد أن تأكدت إصابة تسع حالات بفيروس كورونا.وقال العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «العدد ليس قليلاً نسبة لمساحة وسكان المُديّنة الأعزاء، ونأمل من أبناء قضاء الشهداء قضاء العز والكرامة أن يكونوا كما عودونا دائما على الإلتزام بحظر التجوال وكافة تعليمات الجهات ذات العلاقة بمواجهة فيروس كورونا».واضاف ان «الجائحة خطر حقيقي نسأل الله تبارك وتعالى الصحة و السلامة لجميع أهلنا في قضاء المُديّنة والبصرة والعراق والعالم وتجاوز أزمة جائحة كورونا بلا أي خسائر».

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