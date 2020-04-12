الفضل_شلق - الفضل شلق - فاشية ما بعد الكورونا

2020/04/12 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق صنع الكورونا فيروس كارثة كبرى.ثورة ليس لها سابقة.إفشال العلم في توقعها وتطوير اللقاحات والأدوية هو من صنع السياسة.في العقود الأخيرة من السنين أفرغت مراكز البحوث والتتبع العلميين من كثير من الكوادر المهرة.خضعت موازانات لمؤسسات حكومية في البلدان المتقدمة علمياً.قلصت صلاحياتها.كأن النيوليبرالية صارت ترى الانسان لا تصيبه الأوبئة، وأن الصراع على الكرة الأرضية هو صراع ثقافات وسياسات.فيما يتعل......

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