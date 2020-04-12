جون_نيكولس - جون نيكولس - بيرني ساندرز غيّر المنظومة السياسية الأمريكية

2020/04/12 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جون_نيكولس نقلها إلى العربيّة: ولاء هاني حايك - ترجمة خاصّة ل "الاتحاد"السيناتور بيرني ساندرز عمل على التنظيم والتثقيف وساهم في تحويل فهمنا وقناعاتنا بما يمكن تحقيقه من خلال السياسة.وقد نجح بذلك.عندما أخبرني بيرني ساندرز لأول مرة بأنه يفكر بخوض انتخابات للرئاسة، في شباط 2014، لم يكن مستعدًا في حينه لاستعمال اللغة النمطية للمتنافسين على الرئاسة.لقد لاحظت كيف تجنب استعمال ......

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