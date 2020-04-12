كورونا يكشف “سره الجديد”.. عارض آخر يُرصد لأول مرة

2020/04/12 | 09:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد لا يزال يحتفظ ببعض أسرار، حيث تتكشف على فترات معلومات جديدة عن وباء “كوفيد 19″، لا سيما فيما يتعلق بأعراضه.فقد كشف مجموعة من المصابين بالفيروس، عن أعراض جديدة ظهرت عليهم، بالإضافة إلى الأعراض المتعارف عليها مثل السعال والحمى.وأشار مصابون بـ”كوفيد 19″ إلى عارض مشترك لم […]

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