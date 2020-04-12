الصين تسجل أرقاما مضاعفة للإصابات بكورونا

2020/04/12 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الصين 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ما يزيد مرتين عن اليوم السابق، في أعلى مستوى خلال شهر مع تسجيل رقم قياسي للحالات الواردة من الخارج.

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