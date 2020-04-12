الصحة تعلق على إمكانية إنهاء الحظر أو رفعه جزئياً وتؤكد: حالات الشفاء من كورونا تجاوزت الإصابات في العراق

2020/04/12 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

دعت وزارة الصحة العراقية، الاحد (12 نيسان 2020) المواطنين إلى تكثيف إجراءات الوقاية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثلاثة أيام متتالية أظهرت نتائج المسوحات فيها تراجع عدد الإصابات الجديدة أمام حالات الشفاء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح صحفي، إن "الإصابات بفيروس كورونا الآن ضمن المستوى الطبيعي، بناءً على المعطيات العلميَّة، التي أظهرت أنَّ عدد حالات الشفاء يتجاوز الإصابات الجديدة المسجلة في العراق لليوم الثالث على التوالي".

وأوضح، أن "حظر التجوال أسهم بالحد من انتشار الفيروس، وحقق نتائج إيجابيَّة تمثلت بشفاء أعدادٍ كبيرة من المواطنين".

وأشار البدر الى أنَّ "قرار رفع حظر التجوال الجزئي أو تمديده يتوقفُ على الموقف الوبائي"، منوهاً بأنَّ "أغلب دول العالم ما زالت تشهد ارتفاعاً كبيراً بأعداد الإصابات والوفيات".

ودعا المواطنين الى "التزام منازلهم مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس، وصولاً الى القضاء بالكامل على هذه الجائحة".





وأعلنت وزارة الصحة، السبت (12 نيسان 2020)، تراجعا جديدا بعدد الاصابات بفيروس كورونا، فيما كشفت عن تسجيل وفاتين بعد يوم من تسجيل 47 اصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان أنها فحصت "1731 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، خلال 24 ساعة الماضية"، مبينا أن "المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة، يكون 33889".

واشارت الى أن "عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم 39 اصابة موزعة كالتالي (بغداد/الرصافة 8، بغداد/ الكرخ 1، مدينة الطب 3، النجف الأشرف 2، السليمانية 1، كربلاء 2، البصرة 9، واسط 3، المثنى 2، ذي قار 3، كركوك 5".

ولفتت الى أن "الوفيات لحالتين (حالة واحدة في بغداد / الكرخ وحالة في السليمانية)".

وبشان حالات التعافي من الفيروس، اشارت الوزارة الى أنها "51 حالة، توزعت كالتالي: (بغداد/ الكرخ 3، النجف 16، اربيل 11، البصرة 5، المثنى 11، نينوى 4، بابل 1".

وذكرت أن "مجموع الإصابات، بلغ 1318، ومجموع الوفيات: 72، ومجموع حالات الشفاء: 601".

وأكدت الوزارة "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين"، مشددة على "ضرورة التعاون مع منتسبيها والالتزام بتوجيهاتهم".

وشددت الوزارة على "ضرورة تطبيق جميع الاوامر والتوجيهات الصادرة والتي من شأنها احتواء الاصابات ومنع تفشي المرض ومن أهمها ضرورة الالتزام بحظر التجوال وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية"، مؤكدة "على محاسبة كافة المخالفين ووفق القانون".

وفيما نبهت على اتباعها "اللوائح الصحية العالمية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها وحالات الوفاة"، لفتت الى أن "منظمة الصحة العالمية حثت على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان، وأكدت المنظمة أنه لا توجد توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، وأن احد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا".

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