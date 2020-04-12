صحة النجف تعلن عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 134 فحصاً اليوم

2020/04/12 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الأحد (12 نيسان 2020)، عدم تسجيلها أية حالة إصابة بفايروس كورونا المس...





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