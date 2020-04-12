الكويت سمحت بدخول رجال أعمال من كوريا الجنوبية

2020/04/12 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت الكويت بدخول رجال أعمال من كوريا الجنوبية إلى أراضيها، رغم التدابير الاحترازية التي اتخذتها بسبب تفشي فيروس “كورونا” الجديد، ومن ضمنها منع دخول الأجانب.وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، إن السلطات الكويتية سمحت لرجال أعمال كوريين بدخول الكويت بصورة إستثنائية، السبت.وضم الوفد الكوري، حوالي 106 رجال أعمال من 25 شركة كورية جنوبية […]

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