النجف تعلن عدم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/12 | 09:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، عن عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا في المحافظة، مبينة أن العدد الاجمالي للاصابات ما زال 259 اصابة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "نعلن عن عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء 134 فحصا مختبريا".

واضافت "بذلك يبقى المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما هو ليوم امس 259 اصابة، شفي منها 139، فيما توفيت خمس حالات بالفيروس".

ودعت الدائرة المواطنين الى "عدم الافراط في التفاؤل والالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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