2020/04/12 | 09:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محللون سياسيون وامنيون ينتقدون احالة الناطق باسم الدفاع العميد يحيى رسول على الأمرة بالوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 09:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محللون سياسيون وامنيون ينتقدون احالة الناطق باسم الدفاع العميد يحيى رسول على الأمرة بالوزارة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محللون سياسيون وامنيون ينتقدون احالة الناطق باسم الدفاع العميد يحيى رسول على الأمرة بالوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).