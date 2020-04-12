صحة النجف تؤكد عدم تسجيل اصابة بفيروس كورونا

2020/04/12 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا.

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