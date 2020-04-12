نائب سابق: العراق هو الخاسر الأكبر من اتفاق “أوبك+” الأخير

2020/04/12 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى النائب السابق، ماجد شنكالي، الاحد، أن العراق هو الخاسر الأكبر من اتفاق “أوبك+” الأخير.وقال شنكالي في تغريدة على “تويتر”، إن “العراق الخاسر الاكبر من اتفاق اوبك بلس الاخير الذي قرر خفض النفط بحدود 10 مليون برميل ابتداءً من أيار”.وأوضح ان “حصة العراق من الخفض تبلغ ما يقارب المليون برميل والذي سيؤثر على […]

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