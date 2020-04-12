انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش شمال شرق محافظة ديالى

2020/04/12 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاحد، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش في حوض شيخ بابا شمال شرق المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في بيان تلقت “ألعهد نيوز”، نسخة منه، ان ”قطعات من فوج طوارئ ديالى السادس ومفارز من قسم شرطة النجدة النهرية والكلاب البوليسية بالاشتراك مع قوة من لواء […]

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