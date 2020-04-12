تعافي تسعينية ايرانية من مرض كورونا

2020/04/12 | 09:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعافت عجوز ايرانية عمرها 97 عاما، من مدينة قم جنوب العاصمة الايرانية، من الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت هذه العجوز قد رقدت في مستشفى "فرقاني" في مدينة قم بسبب الاصابة بفيروس كورونا وتماثلت الى الشفاء اخيرا في ظل الجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفى العاملة بكل داب على معالجة المرضى.

يذكر انه قبل ذلك تماثل 3 مسنين للشفاء من فيروس كورونا في محافظة قم تبلغ اعمارهم 89 و 100 و و 106 اعوام.

ووفقا لاحدث الاحصائيات، اصيب بفيروس كورونا المستجد في ايران لغاية الان 70 الفا و 29 شخصا تعافى منهم 41 الفا و 947 شخصا فيما توفي 4 الاف و 357 اخرون.

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