20 ألف وفاة.. أمريكا تتصدر ضحايا كورونا عالمياً

2020/04/12 | 09:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة من الجو لمقبرة في نيويورك - صورة: رويترز

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