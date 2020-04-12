نائب: الكاظمي سيقدم كابينته قبل حلول شهر رمضان

2020/04/12 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب يونادم كنا، الاحد، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم تشكيلته الحكومية قبل حلول شهر رمضان المبارك.وقال كنا، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تحدث مع الكاظمي بعيد تكليفه بمهمة رئاسة الوزراء يوم الخميس الماضي، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، مبينا، إن “الكاظمي سيطرح […]

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