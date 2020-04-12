خبير اقتصادي: العراق لن يتمكن من اقرار موازنة استثمارية للعام الجاري

2020/04/12 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادبين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، اليوم الاحد، ان العراق لن يتمكن من اقرار موازنة استثمارية للعام الجاري، لافتا الى ان انخفاض اسعار النفط اثر سلبا على الموازنة.وقال التميمي، ان “ثلثي الموازنة يذهب الى الرواتب (الموازنة التشغيلية)، في وقت شهد العراق اطلاق الاف الدرجات الوظيفية من دون اي حساب او خطة مسبقة لتأمين رواتبهم”.واضاف، […]

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