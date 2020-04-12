انطلاق عملية دهم وتفتيش واسعة لملاحقة داعش في حوض ’’الشيخ بابا’’ بديالى

2020/04/12 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاحد (12 نيسان 2020)، انطلاق عملية دهم وتمشيط واسعة في حوض شيخ بابا...





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