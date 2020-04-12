التقاعد تطلق حملة لإيصال هويات المتقاعدين إلى منازلهم

2020/04/12 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اطلقت هيئة التقاعد، الاحد (12 نيسان 2020)، حملة لإيصال الهويات إلى المتقاعدين في محل سكناهم ببغداد والمحافظات بسبب حظر التجوال.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نتيجة لظروف البلد واستمرار حظر التجوال بسبب فايروس كورونا، تم اطلاق حملة تحت عنوان ( خليك أبيتك _ توصلك هويتك ) ".

واضاف البيان، أنه "تم تشكيل فرق جواله من موظفين الهيئة وفروعها في المحافظات وكلاً حسب رقعته الجغرافية لتوزيع الهويات على المتقاعدين المحالين الى التقاعد في محل سكناهم ".

بغداد اليوم ـ بغداد

نفت وزارة العدل، اليوم السبت، ما تناقلته إحدى وسائل الإعلام المحلية بشأن اصابة عدد من النزلاء بفيروس كورونا في سجن سوسة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير العدل فاروق أمين الشواني وجه دائرة الإصلاح الع

بغداد اليوم ـ النجف

اكدت دائرة مطار النجف الدولي، اليوم السبت، تمديد تعليق رحلات المطار الى يوم 18 نيسان الجاري.

وقالت النائب الاول لمحافظ النجف، هاشم الكرعاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد اتصاله المباشر مع ادارة مطار النجف، فأن

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، السبت 11 نيسان 2020، بان هناك هدفاً محدداً وراء نصب انظمة باتريوت جديدة في العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وقال الركابي، لـ(بغداد اليوم)،ان &

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