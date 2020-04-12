2020/04/12 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب بفيروس كورونا في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-كركوك
أفاد مصدر طبي، الأحد، بوفاة مصاب بفيروس كورونا في محافظة كركوك.
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب بفيروس كورونا في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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