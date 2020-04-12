وفاة مصاب بفيروس كورونا في كركوك

2020/04/12 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر طبي، الأحد، بوفاة مصاب بفيروس كورونا في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن ...





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