مستشار حكومي يدعو إلى تقييد انتاج كردستان النفطي

2020/04/12 | 09:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعتبر المستشار في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، اجتماع منظمة أوبك الأخير حمل بوادر ايجابية، فيما دعا إلى اهمية ان تقوم وزارة النفط بتقييد الاقليم في الإنتاج.وقال صالح، إن “نتائج اجتماع (اوبك) بصورة عامة لم تكن مخيبة للامال”، مبينا أن “نتائج الاجتماع تحمل بوادر ايجابية لاستقرار السوق، فيما لو التزمت […]

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