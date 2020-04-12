لماذا اعتزل محمد بن سلمان نفسه مع مقربين منه؟

2020/04/12 | 09:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن ولي العهد السعودي”محمد بن سلمان” أمضى الأيام الماضية “معتزلا” مع بعض مقربيه.جاء ذلك بعد أيام من تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت فيه أن “بن سلمان” عزل نفسه مع بعض وزرائه بسبب كورونا.ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مصادر قريبة من ولي العهد السعودي أنه أمضى الأيام الأخيرة معتكفا مع […]

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