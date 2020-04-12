هيئة الحشد الشعبي تعفر مناطق الكاظمية والتاجي شمالي بغداد

2020/04/12 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الكوادر المتخصصة في مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للحشد الشعبي , امس السبت ، حملة لتعفير وتعقيم المناطق والدوائر الحكومية لمدينة الكاظمية المقدسة وقضاء التاجي ضمن إجراءات الوقاية من وباء فايروس كورونا.وذكر بيان للمديرية، ان “الكوادر المختصة في مديرية مكافحة المتفجرات حملة لتعفير وتعقيم المناطق والدوائر الحكومية لمدينة الكاظمية المقدسة وقضاء التاجي حيث شملت

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