المطالبات التركية بالمؤبد لمتهمي قضية خاشقجي بدأت تثمر

2020/04/12 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت محكمة تركية، أمس السبت، على لائحة الاتهام التي أعدَّتها النيابة، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر 2018.وذكرت وكالة “الأناضول”، أن محكمة العقوبات المشددة الـ11 في إسطنبول وافقت على لائحة الاتهام بحق 20 شخصاً، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.وجاءت الموافقة، بعدما طالبت النيابة العامة بإسطنبول، في 25 […]

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