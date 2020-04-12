مصدر: استخبارات المثنى تعتقل ابرز ناشطي التظاهرات في المحافظة

2020/04/12 | 10:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى، اليوم الأحد، بأن فريق من الاستخبارات اعتقل أبرز ناشطي تظاهرات المحافظة في الفترة الأخيرة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" أن "فريقاً أمنياً تابع للاستخبارات نفذ عملية أمنية واعتقل فيها الناشط المدني ايهم النعيمي أبرز ناشطي التظاهرات في المحافظة خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن "أسباب الاعتقال لم تتضح حتى الآن".

وقالت مصادر مطلعة لـ"الغد برس" أن "النعيمي تعرض في الآونة الأخيرة للتهديد بالتصفية رغم عدم مرور أكثر من شهر على زواجه، حيث دخل بمشحانات مع محافظ المثنى أحمد منفي جودة وأحد اشقائه".

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