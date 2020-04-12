حنان_بديع - حنان بديع - الم الحياة يفوق متعتها بكثير

2020/04/12 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_بديع أودى بحياة ثمانين ألفا ، والرقم في ازدياد ، أي قد يصل الى مئة أو مئتي ألف في حلول آخر سنة 2020 المنكوبة أو المنحوسة ..نعم الرقم مرعب ، لكن هذا الرقم المرعب الذي أثار ضجة اعلامية وشل الحياة حول العالم ضئيل جدا بالمقارنة مع أرقام ضحايا الجوع التي تعلن عنها تقارير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سنويا .هذه الأرقام او الاحصائيات تجعلني اتساءل ..وأسأل سواء عن براءة أو خبث ..ماذ......

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