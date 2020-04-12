محافظ واسط يوجه بإستئناف الدوام بدوائر التسجيل العقاري والزراعة

2020/04/12 | 10:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ واسط محمد جميل،امس السبت، بإستئناف الدوام الرسمي بدوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة والزراعة.وبحسب الوثيقة ادناه، فأن بنسبة الدوام تكون 25%، حيث جاء هذا التوجيه لغرض تهيئة وفرز قطع الاراضي لتوزيعها على المشمولين.

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