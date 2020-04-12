صحة كربلاء تعلن شفاء سبعة مصابين بفايروس كورونا

2020/04/12 | 10:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت دائرة صحة كربلاء، امس السبت، عن شفاء سبعة مصابين بفايروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة صدى ان “سبعة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء وغادروا ردهة الحُميَات في مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية، وهم بصحة جيدة”، مبينة ان “عدد حالات الشفاء ارتفع الى (55) حالة”.واضافت ان “المُتبقين في الردهة (

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