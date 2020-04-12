الاتصالات: تخفيضات جديدة لسعات الإنترنيت

2020/04/12 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، أنها بصدد إعداد دراسة متكاملة لتخفيض سعات الإنترنيت الدولية سيعلن عنها قريبا.

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