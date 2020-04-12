تواصل أعمال الإدامة لأرضية ملعب الشهداء الدولي

2020/04/12 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الشركة المنفذة لأرضية ملعب الشهداء الدولي، الذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج، أعمال الإدامة وزراعة الثيل الخاص بالموسم الصيفي.

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