آخر أرقام كورونا وخمس دول متطورة تتصدر القوائم السوداء

2020/04/12 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة جونز هوبكنز ، اليوم الأحد، آخر تحديث لحصيلة وباء فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن عدد الإصابات اقترب من 1,8 مليون.

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