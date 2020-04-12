البصرة تسجل 15 اصابة بكورونا وحالة وفاة

2020/04/12 | 10:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة البصرة، يوم الاحد، عن حالة وفاة وتسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكر بيان للدائرة ورد لـشفق نيوز، أن "المحافظة سجلت اليوم الاحد، 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، اضافة الى تعافي 6 اشخاص".

واشار البيان الى ان "الحالات الموجبة التراكمية بلغت 189، وحالات الوفيات ارتفعت الى 16، فيما وصل حالات الشفاء الى 83 و90 قيد العلاج".

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