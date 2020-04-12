أمريكا تبدأ تشغيل أنظمة دفاع جوي في العراق لهذا السبب

2020/04/12 | 10:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون أمريكيون بدء تشغيل أنظمة دفاع جوي لحماية قواعد عسكرية في العراق تضم جنوداً أمريكيين ومن التحالف الدولي، كانت قد تعرضت في السابق لهجمات صا...

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