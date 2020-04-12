البصرة تسجل وفاة و15 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/12 | 10:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البصرة ست حالات شفاء لأشخاص كانوا مصابين بالفيروس المعروف رسميا باسم كوفيد-19 - صورة: دائرة صحة البصرة

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