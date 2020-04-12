مديرية زراعة ذي قار تعلن مكافحة 12 سربا من الجراد غرب المحافظة

2020/04/12 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت مديرية زراعة ذي قار، اليوم الاحد، عن مكافحتها 12 سربا للجراد في المنطقة الغربية من المحافظةوقال مدير زراعة ذي قار المهندس فرج ناهي، ان” زراعة ذي قار كافحت 12 سرب للجراد في المنطقة الغربية من المحافظة مع كادر قسم الوقاية في المديرية وبالمشاركة مع فريق مشترك بين دائرة وقاية المزروعات […]

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