تسجيل 15 اصابة جديدة بفايرووس كورونا وحالة وفاة واحدة في البصرة

2020/04/12 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة صحة البصرة اليوم عن تسجيل 15 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة.وبذلك اصبح العدد الكلي للاصابات في المحافظة 189 ، وحالات الوفاة 16 والشفاء 83 وقيد العلاج 90 .

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