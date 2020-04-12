الثقافة تكشف عن تراجع السياحة بنسبة 100% بسبب كورونا

2020/04/12 | 10:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الاحد، عن تراجع القطاع السياحي في البلاد بنسبة 100 بالمئة، بينما طالبت رابطة فنادق كربلاء المقدسة بتسهيل الاجراءات الخاصة بهم لما لحق بهم من خسائر مادية نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة السياحة التابعة للوزارة محمد العبيدي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “الهيئة تتابع من خلال فرق تفتيشية التزام اصحاب الفنادق بتعليمات خلية ازمة فيروس كورونا، مفصحا عن توقف الفنادق وجميع المرافق السياحية في عموم البلاد عن العمل حاليا بنسبة 100 بالمئة”.

وأضاف العبيدي، أن “السياحة الدينية، اكثر القطاعات، التي تضررت، اذ كانت تسجل ما يقارب السبعة ملايين خلال مواسم الزيارات الدينية على مدار العام السنة، لاسيما خلال المدة الحالية والذي كانوا سيشاركون بإحياء الزيارة الشعبانية، التي تتم سنويا في هذا الوقت”.

واشاد العبيدي بـ”دور المستثمرين في القطاع الخاص، لتبرعهم بفنادقهم للحالات المشتبه بها وجعلها تحت تصرف خلية الازمة، منوها بأن الهيئة ستطالب من جانبها الجهات العليا، بتسهيل بعض القوانين لهم، لاسيما الحسابات الضريبية واجور الماء والكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها، بما يمكنهم من النهوض بواقع فنادقهم وتطويرها مستقبلا”.





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