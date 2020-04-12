دير الزور: «الثوري» الإيراني يعتقل عناصر محليين في صفوفه… ما السبب؟

2020/04/12 | 10:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) -أكد مراسل موقع «الحل نت» في #دير_الزور، أن «دورية أمنية تابعة لميليشيات #الحرس_الثوري الإيراني، أقدمت مساء أمس السبت على اعتقال 7 شبان من مدينة #الميادين وبلدة #الطيبة المحاذية لها، وذلك بعد تخلفهم عن الالتحاق…

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